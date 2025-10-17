Helmut Ahlemann, Rüdiger Schulze und Hartmut Albrecht züchten seit über 50 Jahren Geflügel. Die tägliche Pflege der Tiere zahlte sich für die drei Senioren aus.

Drei Männer aus der Altmark züchten seit über 50 Jahren erfolgreich Hühner

Hartmut Albrecht (von links), Helmut Ahlemann und Rüdiger Schulze züchten zusammen seit 170 Jahren unterschiedliche Hühnerrassen.

Badel/Beetzendorf/Klötze. - Zusammen bringen es Rüdiger Schulze (Beetzendorf/83 Jahre), Helmut Ahlemann (Klötze/84) und Hartmut Albrecht (Badel/72) auf über 170 Jahre als Geflügelzüchter. Diesen nicht alltäglichen Jahrestag feierten sie kürzlich bei Rüdiger Schulze mit einer Kaffeerunde. Das nahmen sie zum Anlass, über ihre Erfolge und Zuchtergebnisse zu plaudern.