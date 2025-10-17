Drei Männer aus der Altmark züchten seit über 50 Jahren erfolgreich Hühner Klötzer gewann Deutschen Meistertitel zweimal in Folge
Helmut Ahlemann, Rüdiger Schulze und Hartmut Albrecht züchten seit über 50 Jahren Geflügel. Die tägliche Pflege der Tiere zahlte sich für die drei Senioren aus.
Badel/Beetzendorf/Klötze. - Zusammen bringen es Rüdiger Schulze (Beetzendorf/83 Jahre), Helmut Ahlemann (Klötze/84) und Hartmut Albrecht (Badel/72) auf über 170 Jahre als Geflügelzüchter. Diesen nicht alltäglichen Jahrestag feierten sie kürzlich bei Rüdiger Schulze mit einer Kaffeerunde. Das nahmen sie zum Anlass, über ihre Erfolge und Zuchtergebnisse zu plaudern.