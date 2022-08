Klötzer verabschieden sich bei Benefizveranstaltung von Cindy Tüllner

Unter die Fröhlichkeit wird sich bei der geplanten Benefizveranstaltung am 3. September in Klötze auch Traurigkeit mischen. Denn es soll Abschied genommen werden von Cindy Tüllner, die lange gegen den Krebs gekämpft hat. Kürzlich ist sie verstorben.

Klötze - Die geplante Benefizveranstaltung „Klötze macht weiter – Wir für Euch“ sollte eigentlich ein buntes und unterhaltsames Fest für kleine und große Besucher werden. Aufgrund einer traurigen Nachricht wird das Programm des Tages, der am Sonnabend, 3. September, an der Zinnberghalle stattfindet, nun vom Organisationsteam aus dem Rathaus in einem Punkt verändert. Bei der Veranstaltung soll Abschied genommen werden von Cindy Tüllner.