Ukrainerin Anna Knaus aus einem Gardelegener Ortsteil hat Angst um ihre Lieben

Anna Knaus und ihr Mann Dimitri haben eine eigene Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Säcke und Kartons werden in Polen zwischengelagert und dann in die Ukraine gebracht. Ein Transport fand bereits statt, heute folgt ein zweiter.

Dannefeld - „Mama, wie geht’s dir?“ Das ist das erste, was Anna Knaus nach dem Aufwachen durch den Kopf geht. Sie lebt ständig in Angst um ihre Familie in Odessa. Sie weiß, was die Menschen in der Ukraine jetzt brauchen.