Schulschließung Kusey: Der Klötzer Hauptauschuss hat die Schließung der Grundschule empfohlen

Mit fünf Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme hat der städtische Hauptausschuss am Mittwoch in Neuferchau das Aus für die Kuseyer Grundschule zum 31. Juli 2023 beschlossen. Das letzte Wort hat der Stadtrat am 18. Mai.