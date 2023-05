Der Kuseyer Männerchor feierte am Wochenende mit einem großen Sängerfest sein 115-jähriges Bestehen. Mit 48 aktiven Männern ist das musikalische Ensemble einer der größten Chöre der Region. So viele aktive Männer, wie aktuell singen, gab es in der langen Vereinsgeschichte noch nicht.

Fotos: Henning Lehmann