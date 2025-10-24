Die eine steht kurz vor dem Ruhestand, die andere unterrichtet am Gymnasium: Zwei Lehrerinnen - Mutter und Tochter - erzählen, wie sie voneinander lernen – und voneinander geprägt sind.

Mutter und Tochter brennen darauf, Kinder auf ihr Leben vorzubereiten

Susanne Schulz und ihre Tochter Madlen Fitzner sind Lehrerinnen mit Herz – geprägt von gemeinsamen Erfahrungen, geprägt durch ihre Schulen in Klötze und Salzwedel.

klötze. - „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch, der immer dann verwendet wird, wenn Kinder in den Fußspuren ihrer Vorfahren unterwegs sind. Einige dieser Menschen stellen wir Ihnen in der Artikel-Reihe vor. Dieses Mal Susanne Schulz und Madlen Fitzner aus Klötze in der Altmark.