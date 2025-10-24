Verlockung für Betrüger Problem SB-Kassen: Ladendiebstähle in Schönebeck nehmen zu

Neu ist es nicht, dass Supermärkte oder andere Geschäfte mit Langfingern zu kämpfen haben. Relativ neu ist der Betrug an den SB-Kassen. Das stellt die Betreiber vor eine neue Herausforderung.