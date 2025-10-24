weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Einsatz von SB-Kassen: Supermärkte in Sorge vor mehr Diebstahl

Verlockung für Betrüger Problem SB-Kassen: Ladendiebstähle in Schönebeck nehmen zu

Neu ist es nicht, dass Supermärkte oder andere Geschäfte mit Langfingern zu kämpfen haben. Relativ neu ist der Betrug an den SB-Kassen. Das stellt die Betreiber vor eine neue Herausforderung.

Von Stefan Demps Aktualisiert: 25.10.2025, 14:53
Die Zahl der Diebstähle in Supermärkten steigt an. Immer öfter nutzen die Diebe SB-Kassen. 
Die Zahl der Diebstähle in Supermärkten steigt an. Immer öfter nutzen die Diebe SB-Kassen.  Symbolbild: Swen Pförtner/dpa

Schönebeck - Lange Schlange vor den Kassen können Supermarktkunden seit längerem umgehen, dank der SB-Kassen. Sowohl Edeka, Lidl oder Rewe haben Kunden die Möglichkeit, die eigenen Artikel einzuscannen und dann zu bezahlen.