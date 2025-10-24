Kritik an Bundeskanzler Merz Viele Fotos: Hunderte Magdeburger bei Aktion „Wir sind das Stadtbild“
In Magdeburg neben dem Rathaus haben sich am Samstag, 25. Oktober 2025, Hunderte Menschen versammelt. Die Aktion „Wir sind das Stadtbild“ soll zeigen, dass Magdeburg bunt und vielseitig ist. Grund für die Versammlung ist eine scharf kritisierte Aussage von Bundeskanzler Merz.
Aktualisiert: 25.10.2025, 15:04
Magdeburg. - „Wir sind das Stadtbild“, sagen Hunderte Personen, die sich am Samstag in der Magdeburger Innenstadt am Rathaus versammelten. Dazu aufgerufen hat das Bündnis Solidarisches Magdeburg.