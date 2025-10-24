„Schlag den Bürgermeister 2.0“ hieß es zur Eröffnung des traditionsreichsten Innenstadtspektakels der West-Altmark. Was am ersten Festtag geschah.

Beetzendorfs VG-Bürgermeistrein Katrin Seidel tritt im Marathon gegen den Bürgermeister an – und gewinnt die Runde.

Klötze. - „Alex, Alex, Alex!“, feuert das Publikum seinen Bürgermeister euphorisch an. Beim letzten Spiel im Wettbewerb „Schlag den Bürgermeister 2.0“ geht es um die Wurst; um Sieg oder Niederlage für Alexander Kleine, der in Wissens-, Schätz- und Geschicklichkeitsaufgaben gegen fünf Kandidaten angetreten ist – und seinen Sieg aus dem Vorjahr natürlich verteidigen will.