Der Klötzer Leiter Hartmut Lüderitz hat vor dem Weihnachtsfest mehrere Wünsche. Ganz oben auf seiner Liste steht die bessere Versorgung der Bedürftigen.

Silvia und Hartmut Lüderitz sortieren die Waren für die Tafelausgabe in Klötze.

Klötze/Jahrstedt. - Seit fünf Jahren ist Hartmut Lüderitz Leiter der Tafel-Ausgabestellen in Klötze und Jahrstedt. Doch so wenig Lebensmittel, wie er aktuell an die Nutzer der Tafel ausgibt, hatte er während dieser Zeit noch nie. „Wir können gegenwärtig nur jeweils 20 Familien an beiden Standorten versorgen. Wenn wirklich alle 35 Familien in Klötze und Jahrstedt kommen, müssen wir die Lebensmittel stark rationieren, damit alle etwas, wenn auch nur sehr wenig, mit nach Hause nehmen können“, schildert Lüderitz die aktuelle Situation.