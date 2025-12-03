Geflügelpest in Sachsen-Anhalt Vogelgrippe: Landkreis Harz hebt Stallpflicht für Geflügel auf – aber Verbot für Märkte bleibt
Bei der Vogelgrippe gibt es im Landkreis Harz erste Entwarnung: Die Stallpflicht wird aufgehoben. Doch Geflügelschauen bleiben vorerst verboten - mit einer Ausnahme.
Landkreis Harz/mg. - Die Stallpflicht für Hühner, Enten, Gänse und sonstige Geflügelarten im Landkreis Harz endet am Mittwoch, 3. Dezember. Eine Ende Oktober zum Schutz vor der Vogelgrippe erlassene Anordnung ist aufgehoben, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes mit.