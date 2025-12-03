Bei der Vogelgrippe gibt es im Landkreis Harz erste Entwarnung: Die Stallpflicht wird aufgehoben. Doch Geflügelschauen bleiben vorerst verboten - mit einer Ausnahme.

Vogelgrippe: Landkreis Harz hebt Stallpflicht für Geflügel auf – aber Verbot für Märkte bleibt

Dieser verendete Kranich wurde bei Zilly, einem Ortsteil von Osterwieck, entdeckt und ist der zweite bestätigte Vogelgrippe-Fall im Landkreis Harz.

Landkreis Harz/mg. - Die Stallpflicht für Hühner, Enten, Gänse und sonstige Geflügelarten im Landkreis Harz endet am Mittwoch, 3. Dezember. Eine Ende Oktober zum Schutz vor der Vogelgrippe erlassene Anordnung ist aufgehoben, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes mit.