Gefahr für Fahrradfahrer im Berufsverkehr Schulweg in Magdeburg soll sicherer werden: Nachtweide als Einbahnstraße?
In der Nachtweide in Magdeburg wird es vor den Schulen und Kitas jeden Morgen gefährlich. Über die Verkehrssituation wird seit Jahren diskutiert. Nun soll sich etwas ändern.
03.12.2025, 16:30
Magdeburg. - Die Sicherheit für die Schüler in der Magdeburger Nachtweide ist seit vielen Jahren ein Dauerbrennerthema. Frank Hoffmann, Leiter des Norbertusgymnasiums, kann es noch näher benennen: „Ich bin seit 28 Jahren an der Schule und so lange wird darüber schon diskutiert.“ Nun soll sich endlich etwas ändern.