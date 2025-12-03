Gefahr für Fahrradfahrer im Berufsverkehr Schulweg in Magdeburg soll sicherer werden: Nachtweide als Einbahnstraße?

In der Nachtweide in Magdeburg wird es vor den Schulen und Kitas jeden Morgen gefährlich. Über die Verkehrssituation wird seit Jahren diskutiert. Nun soll sich etwas ändern.