weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Gefahr für Fahrradfahrer im Berufsverkehr: Schulweg in Magdeburg soll sicherer werden: Nachtweide als Einbahnstraße?

Gefahr für Fahrradfahrer im Berufsverkehr Schulweg in Magdeburg soll sicherer werden: Nachtweide als Einbahnstraße?

In der Nachtweide in Magdeburg wird es vor den Schulen und Kitas jeden Morgen gefährlich. Über die Verkehrssituation wird seit Jahren diskutiert. Nun soll sich etwas ändern.

Von Stefan Harter 03.12.2025, 16:30
So stellen sich die Grünen die mögliche Verkehrsführung vor, wenn die Magdeburger Nachtweide zur Einbahnstraße wird.
So stellen sich die Grünen die mögliche Verkehrsführung vor, wenn die Magdeburger Nachtweide zur Einbahnstraße wird. Visualisierung: Arno Battke

Magdeburg. - Die Sicherheit für die Schüler in der Magdeburger Nachtweide ist seit vielen Jahren ein Dauerbrennerthema. Frank Hoffmann, Leiter des Norbertusgymnasiums, kann es noch näher benennen: „Ich bin seit 28 Jahren an der Schule und so lange wird darüber schon diskutiert.“ Nun soll sich endlich etwas ändern.