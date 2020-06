Kay Knittel hat die insgesamt sieben Bildertafeln für die Betonmauer an der Kita Spatzennest mit typischen Motiven aus der einheitsgemeinde bereits angefertigt. In wenigen Tagen soll die Montage erfolgen. Foto: Henning Lehmann

Kurz vor der Vollendung steht die Gestaltung der Klötzer Mauer an der Gardelegener Straße an der Kita Spatzennest.

Klötze l Typische Motive der Einheitsgemeinde werden die triste, graue Mauer vor der Kita Spatzennest in den kommenden Tagen verschönern. Das sind unter anderem die Schwiesauer Wassertretstelle, das Kunrauer Schloss, das Biosphärenreservat Drömling, das Klötzer Tiergehege sowie das Rathaus mit dem früheren Schulplatz, das Waldbad, die Wenzer Fachwerkkirche und das traditionsreiche Kurhaus.

Werbefachmann Kay Knittel hat die sieben Fotoplatten mit Digitaldruckbildern auf wetterfesten und abwaschbaren Dibond-Platten (bedruckbare Verbundplatten) angefertigt. Die Fotos stammen überwiegend vom Vorsitzenden des Freundeskreises Altmärkische Schweiz, Hartmut Nix, sowie aus dem Stadtarchiv. Denn neben aktuellen Bildern, werden auf den Tafeln mit der Größe von 1,50 mal einem Meter, historische Fotos abgedruckt. So unter anderem ein Bild vom früheren Schulplatz mit dem Techna darauf. Auf dem Areal neben dem Rathaus steht heute ein Seniorenheim.

Aber auch ein Foto vom früheren Platz, wo die graue Mauer heute steht, wird auf einer der beidseitig bedruckten Tafeln erscheinen. Auf diesem Platz stand früher eine Gaststätte. Mit einem Bild soll die Geschichte der Stadt wieder aufleben.

Die laminiert beschichteten Bildertafeln sind bereits komplett von Kay Knittel fertiggestellt. Was noch fehlt, ist die Montage der sieben Platten. Damit wurde eine Metallbaufirma aus der Einheitsgemeinde beauftragt. Sie fertigt die Spezialhaken für die Bildertafeln an. Ist das Geschehen, werden die Tafeln installiert. Wie Knittel sagte, noch in diesem Monat.

Neben den sechs beidseitig bebilderten Tafeln, wird in der Mitte der Betonmauer als feststehende Tafel das Wappen der Einheitsgemeinde Klötze montiert. „Das Wappen bleibt fest an der Mauer. Die anderen Bildertafeln werden in unregelmäßigen Abständen ausgetauscht oder gedreht“, informierte Kay Knittel bei einem Vor-Ort-Termin. Wie er weiter sagte, werden die Bildertafeln auch zu aktuellen Veranstaltungen in der Einheitsgemeinde aktualisiert.

Veranstaltungen sollen ihren Platz finden

Dass betrifft den Klötzer Martinimarkt, aber auch die Aufführungen der Theatergruppe, den Tulpensonntag in der Purnitzstadt, den Immekather Karnevalsumzug, die Veranstaltungen im Kunrauer Schlosskeller, und im Altmarksaal sowie den Klötzer Weihnachtsmarkt. Kay Knittel ergänzte, dass auch Wettkämpfe der VfB-Sportler im Fußball oder Kraftsport in Zukunft als Ankündigung einen Platz auf einer der sechs Bildertafeln finden werden.

Die Kosten für die Erstellung und das Anbringen der sieben Bilder- und Infotafeln halten sich ins Grenzen. Dank der Sponsorentätigkeit einiger Privatpersonen und Firmen sind die Kosten fast gedeckt. So haben die Wohnungsbaugenossenschaft, die Firma Knittel Werbung, Dr. Klaus-Dieter Zander, die Stadt Klötze, der Freundeskreis Altmärkische Schweiz, Stadtrat Henry Klipp, die Volksbank Südheide Isenhagener Land und Altmark (SILA) mit der Filiale in Klötze gespendet.

Freundeskreis übernimmt die Betreuung

Den Spenderreigen komplettiert die Sparkasse Altmark-West. Auch für die Zeit nach dem Anbringen der Bildertafeln ist gesorgt. Die Betreuung und Pflege der Schilder wird der Freundeskreis Altmärkische Schweiz übernehmen. Die Männer um ihren Vorsitzenden Hartmut Nix hatten sich dazu bereit erklärt.

Von ihnen kamen auch die ersten Ideen zur bildlichen Gestaltung der grauen Betonfläche. Mit der Gestaltung des Bauwerkes geht auch die jahrelange Diskussion um das Aussehen zu Ende. Sehr zur Freude der Stadt- und Ortschaftsräte sowie der Einwohner und Stadtgäste.