Der Ausflug ins Bodetal bei Thale endete am Himmelfahrtstag für zwei Wanderer ganz anders als ursprünglich gedacht.

Verletzte Wanderer wurden in Thale vom Pfingstanger aus mit einem Hubschrauber der Bundeswehr abtransportiert.

Thale - Am Donnerstag (9. Mai) mussten die Kameraden von Feuerwehr und Polizei zu verschiedenen kleineren Einsätzen im ganzen Harzkreis ausrücken. Auch die Bergwacht Thale war gefragt. „Das erste Mal wurden wir gegen Mittag alarmiert“, berichtet deren Chef Jens Kowalewski. „Wanderer hatten gesehen, dass ein Mann am Wegesrand saß, und hatten uns alarmiert.“

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass der Mann auf der Schurre hoch zur Rosstrappe gestürzt war, sich den Fuß verletzt hatte und nicht mehr auftreten konnte. Da die Bergung in diesem unwegsamen Gelände mit einer Trage sehr schwierig sei, habe man entschieden, den Rettungshubschrauber zuzurufen. Normaler weise gebe es, da aufgrund fehlender Landefläche ein Hubschrauber mit Winde benötigt werde, eine Kooperation mit der Polizei in Magdeburg.

Dieser sei aber nicht verfügbar gewesen, weshalb man auf einen anderen der Bundeswehr habe ausweichen müssen. Dieser habe, aus dem brandenburgischen Holzdorf kommend, den Verletzten dann abtransportiert.

Erneuter Alarm

„Wir waren gerade von diesem Einsatz zurück, da kam bereits die nächste Alarmierung“, so Kowalewski weiter. „Dieses Mal war ein Mann in der Nähe des Bergtheaters gestürzt.“

Auch hier war der Fuß so verletzt, dass der Mann nicht selbstständig den Ort des Geschehens verlassen konnte. Da der Hubschrauber in der Zwischenzeit noch nicht wieder auf dem Rückweg gewesen sei, habe man die Besatzung erneut um Unterstützung gebeten. Auch dieser Verletzte wurde per Luftrettung aus dem Bodetal ausgeflogen.