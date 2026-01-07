Der Klötzer Verein „Lieber gemeinsam statt einsam“ verteilte zum Weihnachtsfest über 280 Geschenke an Kinder, Jugendliche und Senioren in der West-Altmark.

Mega fleißig: So viele Pakete wie noch nie für Kinder in Klötze gepackt

Heike Krieg (links) konnte Susanne Mecuß als Patenwichtel für einen Kinderwunsch zum Weihnachtsfest gewinnen.

Klötze. - Heike Krieg und ihre fast 300 Wichtelhelfer können erstmal tief durchatmen. Ihre Weihnachtsaktion sprengte dieses Mal alle bisherigen Dimensionen. So viele Wünsche wie zum Fest 2025 erfüllten sie in den zwölf Jahren zuvor noch nicht. „Wir haben über 280 Wünsche von Kindern, Jugendlichen und Heimbewohnern erfüllt. 2024 waren es etwa 40 Pakete weniger“, blickt die Vorsitzende vom Klötzer Verein „Lieber gemeinsam statt einsam“, auf die jüngste Weihnachts-Wichtel-Aktion zurück.