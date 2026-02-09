In Diesdorf wurde eine neue Entschädigungssatzung beschlossen. Die Mitglieder des Gremiums erhalten nun mehr, bewegen sich aber im Rahmen der Verbandsgemeinde. Das wurde kontrovers diskutiert.

Mehr Geld für Gemeinderäte - aber nicht alle finden das gut

Die Diesdorfer Gemeinderatsmitglieder haben eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung beschlossen.

Diesdorf. - In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat des Fleckens Diesdorf über eine Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung entschieden. Es soll künftig für fast alle mehr Geld geben. Ziel ist eine Anpassung an die Entschädigungssätze der übrigen Mitgliedsgemeinden.