Diskussion ums Sitzungsgeld Mehr Geld für Gemeinderäte - aber nicht alle finden das gut
In Diesdorf wurde eine neue Entschädigungssatzung beschlossen. Die Mitglieder des Gremiums erhalten nun mehr, bewegen sich aber im Rahmen der Verbandsgemeinde. Das wurde kontrovers diskutiert.
Aktualisiert: 09.02.2026, 06:21
Diesdorf. - In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat des Fleckens Diesdorf über eine Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung entschieden. Es soll künftig für fast alle mehr Geld geben. Ziel ist eine Anpassung an die Entschädigungssätze der übrigen Mitgliedsgemeinden.