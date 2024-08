Klötze. - „Ich bin aus allen Wolken gefallen und war völlig fassungslos. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. So geschockt war ich.“ Das erzählt Uwe Jörg B. im Gespräch mit der Volksstimme. Vor einigen Tagen hatte der 61-jährige Klötzer den Brief eines Gerichtsvollziehers aus Gardelegen aus dem Briefkasten geholt: eine Zahlungsaufforderung über 3.831,52 Euro. Diese Summe sollte er bis zum 5. August auf das Konto des Obergerichtsvollziehers überweisen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.