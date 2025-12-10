Die Gardelegener Straße in Klötze wurde nach umfangreicher Sanierung feierlich übergeben. Die Arbeiten auf dem 950 Meter langen Abschnitt kosteten rund 3,4 Millionen Euro.

Über die neue Sitzecke mit drei massiven Bänken freuen sich die Vertreter aus der Stadtverwaltung sowie von der Bau- und Planungsfirma.

Klötze. - Dreieinhalb Monate früher als ursprünglich geplant wurde gestern Mittag die Gardelegener Straße in Klötze nach der Komplettsanierung feierlich übergeben. Bürgermeister Alexander Kleine erinnerte daran, dass die Übergabe erst am 27. März 2026 vorgesehen war. Doch durch einen zügigen Bauablauf ohne große Komplikationen konnte die Übergabe schon heute erfolgen. „Wir sind vorfristig fertig“, betonte er voller Freude. Dabei schaute Kleine zurück und erinnerte, dass es die ersten Überlegungen zu dem Straßenausbau schon 2017 gab.