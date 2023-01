Mit Sonnenkraft aus der Krise

Photovoltaik-Anlagen auf dem eigenen Dach stehen in dem Ruf, die Stromkosten zu senken und klimafreundlich zu sein. Deshalb nutzen auch immer mehr Klötzer diese Möglichkeit. Doch was ist dabei zu beachten?

PV-Anlagen auf dem eigenen Dach werden immer beliebter, auch in Klötze.

Klötze - Das Interesse, Sonnenkraft zur Stromerzeugung zu nutzen, wird in Klötze und Umgebung immer größer. Das zeigt sich nicht nur an den vielen Plänen für Photovoltaik-Anlagen (PV) auf der Freifläche, sondern auch an der gestiegenen Zahl von Modulen auf privaten und gewerblichen Dächern. „Aktuell sind vor allem die hohen Energiepreise ein Treiber des Wachstums“, weiß Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer von Selfmade Energy aus Berlin. „Viele Hausbesitzer wollen sich von der weiteren Entwicklung unabhängig machen.“