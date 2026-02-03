Ein neues Gesetz gibt Pflegekräften in medizinischen Belangen mehr Befugnisse. Ninett Schneider vom Sozialcentrum in Klötze sieht die Vorteile, hat aber auch noch Klärungsbedarf.

Klötze. - Am 1. Januar ist in Deutschland das Pflegekompetenzgesetz in Kraft getreten. Es soll den Mitarbeitern mehr Befugnisse verleihen. Im Sozialcentrum Altmark (SCA) in Klötze sieht man das neue Gesetz positiv, erkennt aber noch Klärungsbedarf.