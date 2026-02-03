weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Klötze
    4. >

  4. Neues Gesetz in der Pflege: Mitarbeiter bekommen mehr Befugnisse

Neues Gesetz in der Pflege Mitarbeiter bekommen mehr Befugnisse

Ein neues Gesetz gibt Pflegekräften in medizinischen Belangen mehr Befugnisse. Ninett Schneider vom Sozialcentrum in Klötze sieht die Vorteile, hat aber auch noch Klärungsbedarf.

Von Markus Schulze 03.02.2026, 18:30
Am 1. Januar ist in Deutschland das neue Pflegekompetenzgesetz in Kraft getreten.
Am 1. Januar ist in Deutschland das neue Pflegekompetenzgesetz in Kraft getreten. Archivfoto: Sina Schuldt/dpa

Klötze. - Am 1. Januar ist in Deutschland das Pflegekompetenzgesetz in Kraft getreten. Es soll den Mitarbeitern mehr Befugnisse verleihen. Im Sozialcentrum Altmark (SCA) in Klötze sieht man das neue Gesetz positiv, erkennt aber noch Klärungsbedarf.