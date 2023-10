Im Prozess gegen den mutmaßlichen MörderTino B. wird es wohl keinen Einblick in die Krankenakte des Opfers Kezhia H. geben, wie von den Verteidigerinnen gewünscht.

Mordprozess in Stendal

Vor dem Landgericht Stendal wird der Mord an Kezhia H. verhandelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Klötze. - Nach aktuellem Stand wird im Prozess gegen den Klötzer Tino B. die Krankenakte des Opfers wohl nicht zum Gegenstand der Beweisführung. Dies hatten die Verteidigerinnen des mutmaßlichen Mörders gefordert, um so eine mögliche Persönlichkeitsstörung der 19-jährigen Kezhia H. oder auch „eine Affinität zu Messern“ nachzuweisen. Am vierten Verhandlungstag lehnten am Donnerstag Staatsanwältin Ramona Schlüter, Holger Stahlknecht als Vertreter der Nebenklage und auch der Vorsitzende Richter Ulrich Galler diese Forderung ab.