Müllsammlung im Beetzendorfer Ortsteil Mellin bringt sogar einen Zahnabdruck ans Licht

Auch in Mellin wurde am Wochenende Müll gesammelt. Mehrere Einwohner taten sich zusammen und suchten die Umgebung des Ortes nach Unrat ab.

Mellin (wmo) - Im Rahmen der Aktion „Saubere Umwelt“, die am vergangenen Wochenende in der gesamten Gemeinde Beetzendorf organisiert wurde, waren auch die Melliner in ihrem Dorf aktiv. Gemeinsam trafen sie sich zum Müllsammeln. Nicht nur im Ort, sondern auch in der Umgebung wurde Unrat aufgespürt und zum Sammelplatz am Dorfgemeinschaftshaus gebracht.