Warzenschwein Ngiri spießt mit seinen Hauern einen Zettel mit dem seltsamen Jesaja-Vers auf, der das Tierreich in Aufruhr versetzt. Foto: Walter Mogk

Eine gelungene Premiere feiert das Musical "Immanuel, Immanuel" in Beetzendorf. Mehr als 80 Darsteller erzählten die tierische Geschichte.

Beetzendorf l Eine tierisch-afrikanische Weihnachtsgeschichte versprachen die Akteure des Evangelischen Musicalprojekts Altmark den Besuchern in der gut gefüllten Beetzendorfer Sporthalle für ihr neues Stück. Und die wurde es dann auch. In aufwändige Kostüme gehüllt, war das ganze Tierreich auf der großen Bühne vertreten – von den Affeneltern mit ihrer Rasselbande, den Löwen, Elefanten und Giraffen bis hin zu den Vögeln, Perlhühnern und sogar einem Stachelschwein. Sie alle versuchten dem Geheimnis des ominösen Immanuel auf die Spur zu kommen, der laut Weissagung als neuer König geboren wird.

Das Problem: Warzenschwein Ngiri, das den Zettel mit dem Spruch fand, hatte ausgerechnet die Stelle mit seinen Hauern durchbohrt, an der aufgeführt war, wer mit dem Königssohn schwanger ist. Schon ging der Streit im Tierreich los. Die Löwen als „Könige der Tiere“ beanspruchten ihr Neugeborenes ebenso als den prophezeiten Immanuel wie die Elefanten als schwerste und die Giraffen als größte Tiere der Erde. Am Ende lagen gleich fünf Immanuels in dem von den Vögeln gebauten Nest, darunter auch ein Pythonei und sogar ein Affenmädchen.

Erst Esel Muhimu, der wie beiläufig von einer Geburt in Bethlehem berichtete, zu der er eingeladen sei, klärte das Rätsel auf. Und die Tiere waren sich einig, dass jedes Kind ein Wunder ist, egal ob von kleinen oder großen Geschöpfen. Für ihr nunmehr 19. Stück haben die mehr als 80 Akteure aus verschiedenen Kirchengemeinden der Altmark monatelang geübt und sogar eine ganze Trainingswoche im brandenburgischen Hirschluch absolviert. „Wer mitmachen will, gerne singt, tanzt und spielt, der kann sich gern melden. Wir freuen uns auf jeden, egal welcher Altersgruppe“, warb Beetzendorfs Ex-Pfarrerin Ute Mertens, die die theologische Leitung des Stücks hatte, um Interessenten für das 20. Musical im nächsten Jahr.