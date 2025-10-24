Susanne Schulz und Madlen Fitzner sind Lehrerinnen aus Leidenschaft. Sie erzählen, was sie bewegt.

Mutter und Tochter brennen darauf, Kinder auf ihr Leben vorzubereiten

Susanne Schulz (rechts) und Madlen Fitzner sind Mutter und Tochter und Lehrerinnen aus Passion.

klötze. - „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch, der immer dann verwendet wird, wenn Kinder in den Fußspuren ihrer Vorfahren unterwegs sind. Einige dieser Menschen stellen wir Ihnen in der Artikel-Reihe vor. Dieses Mal Susanne Schulz und Madlen Fitzner aus Klötze in der Altmark.