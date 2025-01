Dr. Joachim Kummert (rechts) übergibt seine Zahnarztpraxis an Katharina Rosenau (links), die in ihre Heimatstadt zurückgekommen ist, um hier in eigener Niederlassung als Zahnärztin zu arbeiten und das Lebenswerk ihres Vorgängers fortzuführen. Darüber freut sich auch Helke Kummert, die weiter als Helferin in der Praxis mitarbeiten wird.

Foto: Meike Schulze-Wührl