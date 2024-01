Auch in der Einheitsgemeinde Klötze gibt es andere Behälter für die Entsorgung. Allerdings erreichen kleine Menschen und solche mit Handicap die zu hohe Einwurföffnung nicht.

Glasentsorgung in Klötze

Das Einwurfloch an den neuen Glascontainern ist deutlich höher als bei den alten Behältern. Damit haben einige Menschen ihre Probleme.

Klötze. - Für reichlich Ärger sorgen in den ersten Tagen des Jahres die neuen Glascontainer in der Einheitsgemeinde Klötze. Denn mit dem neuen Jahr hat der Altmarkkreis den Anbieter gewechselt. Eine Firma aus dem Bördekreis ist seit wenigen Tagen für die Entsorgung von Weiß-, Grün- und Braunglas im gesamten Altmarkkreis und damit auch in der Einheitsgemeinde Klötze zuständig.