Neue Laufbahn für den Beetzendorfer Sportplatz und ein Bushalt fürs Ökodorf

Was hat sich in den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf im zu Ende gehenden Jahr getan? Zusammen mit den Bürgermeistern zieht die Volksstimme Bilanz. Heute: Beetzendorf.

Beetzendorf - Die Corona-Pandemie hat auch das Leben in der Gemeinde Beetzendorf das zweite Jahr in Folge eingeschränkt. Große Veranstaltungen wie das Betzendorfer Parkfest oder das Waldfest in Tangeln mussten erneut abgesagt werden und auch die Vereine hatten es schwer. „Es tut mir sehr leid, dass sie wieder nicht so arbeiten konnten, wie sie es sich wünschen und ich hoffe, dass es zumindest 2022 besser wird“, meinte Bürgermeister Lothar Köppe im Volksstimme-Gespräch.