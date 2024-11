Ein Großaufgebot der Polizei auf dem Zinnberg in Klötze verunsichert die Einwohner. Was steckt dahinter?

Großes Polizeiaufgebot in Klötze verunsichert Einwohner

Hier war Ende im Gelände für Spaziergänger. Polizeibeamte aus der gesamten Inspektion Stendal übten auf dem Zinnberg in Klötze.

Klötze. - Was ist bloß los? Wird jemand gesucht? Ist ein Großeinsatz im Gange? Fragen über Fragen stellten sich die Einwohner von Klötze, die am Montag ein großes Polizeiaufgebots in Klötze beobachteten.