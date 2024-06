Neuralgische Punkte sollen engmaschiger überwacht werden. Ortsausgang Trippigleben in Richtung Dannefeld ist auch im Visier.

Polizei will in der Einheitsgemeinde künftig mehr blitzen

Bürgermeister Alexander Kleine (rechts) und Rathausmitarbeiter Robin Janot im Gespräch mit Tina Beck und Meike Borchert-Schulz (links) über die aktuelle Situation aus polizeilicher Sicht in der Einheitsgemeinde Klötze.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - Gefühlt kracht es auf der Schwiesauer Chaussee laufend. Erst am vergangenen Montag kam ein mit Raps beladener Lkw samt Sattelauflieger dort von der Straße ab, kippte ins Bankett und sorgte so für eine stundenlange Sperrung der Landesstraße. Dennoch: Ein Unfallschwerpunkt ist die Schwiesauer Chaussee nicht. Zumindest nicht in der Unfallstatistik der Polizei. Das versicherten vor wenigen Tagen die Leiterin des Polizeireviers des Altmarkkreises, Tina Beck, sowie die Klötzer Regionalbereichsbeamtin Meike Borchert im Gespräch mit der Volksstimme.