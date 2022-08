Räte empört: „Dies geht einen Schritt zu weit“

Die Strafanzeige, die sieben Rohrberger Räte gegen die Ahlumerin Dorothee Heuer gestellt haben, sorgt bei den anderen Gemeindevertretern für Unverständnis und Empörung. So dürfe man nicht miteinander umgehen, heißt es.

Um die am Ahlumer See ohne behördliche Genehmigung errichtete Westernstadt tobt nach wie vor ein erbitterter Streit. Auch im Rat haben sich zwei Lager gebildet.

Ahlum/Rohrberg (wmo) - Auch wenn sieben Rohrberger Gemeinderäte die Strafanzeige gegen die Ahlumerin Dorothee Heuer wegen ihrer kritischen Äußerungen zum Vorgehen in Sachen Westernstadt am Ahlumer See unterzeichnet haben, ist die Aktion keineswegs unumstritten. Vor allem aus den Reihen der Ahlumer und Stöckheimer Gemeindevertreter hagelt es Kritik.