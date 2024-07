Fulda/Nieps. - Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen: Ich habe mir eine neue Kluft machen lassen. Diese hat Siglinde Graf in der Schweiz für mich angefertigt, die sich auf Kluftschneiderei spezialisiert hat. Auf dem Rücken der Weste habe ich jetzt das Zunftzeichen der Tischler. Die braunen Akzente, die ich tragen darf, harmonieren mit den blauen Biesen. Und die Kluft hat viele Innentaschen. Ich fühle mich einfach wohl darin und war happy, als ich sie abholen durfte. Schließlich lag da das Aufmaß schon ein halbes Jahr zurück.

Durch das Arbeiten hab ich mir das Geld verdient, um mir das leisten zu können. So wie in Osnabrück, wo ich auf einer Baustelle für einen Privatmann mit angepackt habe. Dort war ich schon mal auf meiner Tippelei, hatte damals mit fünf anderen Männern mit angepackt, um schwere Eichenbalken hineinzutragen, die als Familienerbstück in den Holzrahmenbau integriert werden sollten. Nun ging es um den Innenausbau und den Abschluss des Bauvorhabens. Das haben wir geschafft.

Aussicht auf eine Zimmererlehre

Nun bin ich in Fulda, arbeite in einer Firma mit, die sich mit Fachwerkrestauration beschäftigt. Das ist ein schönes Gewerk. Da geht es um Feines, wie ich es als Tischler gelernt habe, aber auch um Gröberes, das eher zur Zimmerei gehört. Und auch der Lehmbau ist mit integriert. Denn die Gefache müssen ausgemauert werden. Der Chef hat mir nach der Walz eine Festanstellung angeboten und auch die Chance, eine Zimmererlehre bei ihm zu absolvieren. Da werde ich ab Ende nächsten Jahres nochmal die Schulbank drücken. Kann ja nicht schaden, noch mehr zu wissen.

Phillip Maaß hat sich in der Schweiz eine neue Kluft anfertigen lassen. Foto: Phillip Maaß

Das Tippeln ist für mich eine besondere Erfahrung, die ich gern mit vielen teilen möchte. Da hat sich eine tolle Chance für mich ergeben. Denn ein neuer Film der Dokureihe 37 Grad vom ZDF beschäftigt sich mit dem Thema Walz. Und ich darf daran mitwirken, als einer von dreien. Vier der sechs Drehtage hab ich schon hinter mir. Es macht unheimlich Spaß, darüber zu erzählen. Vielleicht macht das jungen Handwerkern Mut, diesen Weg auch zu gehen. Auf jeden Fall ist die Zeit der Walz, die mindestens drei Jahre und einen Tag dauert, eine sehr spannende. Mit Freiheiten, die man im Arbeitsleben so kaum hat. So konnte ich mir auch meine Freundin Franzi schnappen. Wir haben ein paar schöne Tage auf Wangerooge verbracht und die Zeit genossen. Ach so: Die Dokumentation soll wohl Anfang des nächsten Jahres ausgestrahlt.

Anmerkung der Redaktion: Tischlergeselle Phillip Maaß aus dem Rohrberger Ortsteil Nieps ist seit Oktober 2021 als Rolandsbruder auf der Walz.