Der zehnjährige Ole Schönherr aus Leipzig pflanzte am Sonntag im Klötzer Wald den Baum des Jahres. Förster informieren die Besucher über die Verbreitung der Wildkatze in der Region.

Klötze. - Die Roteiche ist der Baum des Jahres 2025. Seit Sonntag wächst auch im Klötzer Wald in der Nähe vom Forsthaus Zartau im Arboretum, wo die Jahresbäume gepflanzt werden, ein Baum dieser Art. Gegenüber den Vorjahren war diesmal mit dem zehnjährigen Ole Schönherr aus Leipzig keine Person des öffentlichen Lebens, sondern ein Junge der Pflanzer. Schönherr war bei seinen Großeltern Gaby und Uwe Bock in Kunrau zu Besuch. Da sein Opa aktives Mitglied bei den Klötzer Jagdhornbläsern ist, war er mit zur Waldwanderung gekommen und durfte im Anschluss mit Unterstützung die Pflanzung übernehmen. „Der Baum ist so alt wie Ole. Deshalb darf er ihn pflanzen“, begründete Helmut Jachalke, Leiter des Betreuungsforstamtes Westliche Altmark, die Auswahl.