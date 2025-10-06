Der neue Verein „NetzWerkWunder“ wertet seine erste öffentliche Veranstaltung als Erfolg. Knapp 30 Teilnehmer wollten das Leben an einem Windpark fühlen. Warum das nicht funktionierte.

Die Rotorblätter liegen seit Jahren am Ackerrand. Durch die Öffnungen wurde Müll entsorgt.

Neuendorf/Lockstedt. - Seit Jahren liegen drei Rotorblätter an einer Ackergrenze im Windpark Neuendorf/Kakerbeck an der Anlage Nr. 6, rotten vor sich hin und verkommen zu wilden Müllkippen. Manchen Menschen in der Region ist das schon lange ein Dorn im Auge, darunter auch jenen, die sich im neu gegründeten Verein „NetzWerkWunder“ engagieren. Sie luden zu einer Wanderung, um das Leben an einem Windpark zu demonstrieren. Doch daraus wurde nichts.