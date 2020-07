Das Klötzer Waldbad soll am 15. Juli öffnen, pünktlich zu den Sommerferien. Im Schwimmer-Becken ist bereits das Wasser eingelaufen, das Nichtschwimmer-Becken daneben ist repariert. Foto: Tobias Roitsch

Jetzt soll auch die Saison im Klötzer Waldbad starten. Die Schäden an den Becken sind repariert.

Klötze l Pünktlich zu den Sommerferien soll das Klötzer Waldbad in die Saison 2020 starten. Die Eröffnung ist am kommenden Mittwoch, 15. Juli, geplant. Um 12 Uhr soll es an dem Tag offiziell losgehen. Darüber informierte Bürgermeister Uwe Bartels. Im Kunrauer Bad können Besucher bereits seit zwei Wochen ins kühle Nass springen.

Ein Grund für die Verspätung in Klötze ist, dass im Waldbad noch Reparaturarbeiten anstanden, um die sich Mitarbeiter der Stadtwirtschaft kümmerten. Im großen Schwimmer-Becken sind die Schäden bereits ausgebessert, es ist mit Wasser gefüllt. Im Nichtschwimmer-Becken gleich daneben dauerten die Arbeiten etwas länger, am Dienstag seien letzte Reparaturen abgeschlossen worden, teilte Uwe Bartels am Mittwoch während der Sitzung des Stadtrates im Quarnebecker Saal mit. Auch in das Nichtschwimmer-Becken werde jetzt Wasser eingelassen.

DLRG ist erster Ansprechpartner

Dieses wurde in den vergangenen Wochen auf Vordermann gebracht. Ersetzt wurden etwa die Platten an den Wänden. Mittlerweile sei alles mit einer speziellen Schwimmbad-Farbe gestrichen. Flickschusterei werde es in Zukunft nicht mehr geben, stellte Haupt- und Kämmereiamtsleiter Matthias Reps im Gespräch mit der Volksstimme klar und ergänzte: „Wir machen es einmal richtig.“ Im nächsten Jahr sei die Sanierung des Schwimmer-Beckens geplant. Dann sei das Bad wieder gut hergerichtet.

In den Ferien sollen die Bäder in Klötze und Kunrau täglich in der Zeit von 12 bis 20 Uhr öffnen, teilte Uwe Bartels mit. Beachtet werden müsse dabei aber das Wetter. Ist es schlecht, könnten die Bäder geschlossen bleiben, wie es hieß.

Betreut werden müsse auch die Schwimmbad-Technik. Dafür ist in diesem Jahr erstmals die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verantwortlich. Mit der Ortsgruppe Diesdorf hat die Stadt eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Die DLRG stellt Rettungsschwimmer für die Bäder sowie einen Schwimmmeister. Für jeweils acht Stunden täglich sei so die Aufsicht abgesichert.

Schlägt die Technik etwa durch einen Defekt Alarm, müsse sich die DLRG innerhalb einer vorgegebenen Zeit um das Problem kümmern. Sie sei erster Ansprechpartner und verantwortlich im Bad, so Matthias Reps. Die Stadt bleibe Betreiber und kümmere sich zum Beispiel um die Pflege der Grünflächen.

Mit dem Team der DLRG sollten sich übrigens auch die Klötzer Frühschwimmer verständigen, wenn sie außerhalb der regulären Öffnungszeiten ihre Bahnen im Waldbad ziehen möchten. „Dann müssten sie den Rettungsschwimmer privat bezahlen“, sagte Matthias Reps. Denn diese zusätzliche Zeit könne über die Vereinbarung mit der Diesdorfer Ortsgruppe nicht abgesichert werden.

Kein Planschbecken für die Kinder

Coronabedingt wird es zu einigen Einschränkungen beim Badevergnügen im Waldbad kommen, bestätigten Bürgermeister und Amtsleiter auf Nachfrage. Das Planschbecken werde nicht geöffnet, das sei im Konzept nicht vorgesehen, erklärte Matthias Reps. Man könne nicht gewähren, dass die Kinder den vorgeschriebenen Abstand einhalten.

Auch die Rutsche bleibe zu, Startblöcke seien nicht aufgebaut und für die Nutzung des Sprungturms müsste man zwei Bahnen im großen Becken sperren. Diese sollen aber für die Schwimmer offen bleiben, erklärte Matthias Reps. Umkleiden und Duschen könnten Besucher unter Beachtung der Abstandsregeln nutzen.