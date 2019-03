39 Männer und mit Gudrun Steinweg aus Salzwedel auch eine Frau (rechts) nahmen am Sonnabend am Preisskat der Kuseyer Skatfreunde im Saal der Gaststätte Brauner Hirsch teil. Foto: Markus Schulze

Ein Preisskat fand in Kusey statt. Es gewann Eike Pickert aus Tülau.

Kusey l Zweimal im Jahr veranstalteten die Skatfreunde aus Kusey ein Turnier. Kurz nach Weihnachten findet stets die Dorfmeisterschaft statt und dann gibt es noch einen öffentlichen Preisskat. Jetzt war es wieder soweit. 40 Teilnehmer trafen sich im Saal der Gaststätter Brauner Hirsch in Kusey, 39 Männer und mit Gudrun Steinweg aus Salzwedel auch eine Frau. Die anderen Spieler kamen aus Jävenitz, Kusey, Apenburg, Oebisfelde, Jahrstedt, Gardelegen, Diesdorf Dähre, Schwiesau, Klötze, Röwitz, Mieste, Kunrau, Breitenrode, Siedenlangenbeck, Altensalzwedel, aber auch aus niedersächsischen Orten wie Ehra, Tülau, Parsau und Brome. Sozusagen als Gegenbesuch, wie Mitorganisator Christian Kayser erklärte. „Wir nehmen an deren Turnieren teil und die kommen zu uns.“ Die weiteste Anreise hatte Michael Lembke aus Haldensleben.

Einzige Frau belegte 19. Platz

Zu gewinnen gab es Fleisch-, Wurst- und Geldpreise. Gespielt wurde an zehn Vierertischen. Den ersten Platz belegte schließlich Eike Pickert aus Tülau mit 3361 Punkten, gefolgt von Dirk Rydzynski aus Apenburg mit 3130 Punkten und Michael Kemnitz aus Oebisfelde mit 2590 Punkten. Auf den vierten Rang kam Bernd Delau aus Gardelegen mit 2452 Punkten vor Siegfried Gutbrot aus Brome mit 2449 Punkten.

Den Respekt aller verdiente sich der älteste Teilnehmer, der 82-jährige Helmut Plasch aus Diesdorf, der mit 2096 Punkten den zwölften Platz belegte. Gudrun Steinweg erreichte mit 1978 Punkten den 19. Platz.

2020, so kündigte Kayser an, wird es in Kusey wieder einen öffentlichen Preisskat geben.