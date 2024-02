Die Sanierungsarbeiten an der Klötzer Hegefeldhalle neigen sich langsam dem Ende entgegen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 3,5 Millionen Euro.

Großinvestition in Klötze

Die Fassadensanierung der Klötzer Hegefeldhalle ist abgeschlossen. Es folgen noch Arbeiten am Dach der Immobilie.

Klötze. - Was lange währt, wird endlich gut. Dieses alte Sprichwort trifft auf jeden Fall für die Sanierung der Klötzer Hegefeldhalle zu. Denn die Sanierungsarbeiten an der vor 50 Jahren gebauten Halle gehen dem Ende entgegen. Einheitsgemeinde-Bürgermeister Alexander Kleine rechnet mit dem Abschluss der Bauarbeiten noch in diesem Frühjahr. „Nach der aktuell laufenden Dachsanierung sind die Arbeiten dann beendet. Für das Innere der Sporthalle sind wir im Rathaus dabei, noch Mobiliar zu beschaffen“, informierte das Stadtoberhaupt.