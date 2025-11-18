Die Stadt Klötze hat ihren eigenen Onlineshop gestartet. Dort gibt es mehr als 150 Artikel, von der Tasse über den Pullover bis zum Regenschirm. Mit der Kollektion im Klötze-Design soll ein Heimatgefühl geschaffen werden.

Stadt geht neue Wege: Klötze gibt es jetzt zum Anziehen

Die Stadt Klötze bietet in ihrem neuen Onlineshop mehr als 150 Artikel an.

Klötze. - Kaum zu glauben, aber wahr: Klötze gibt es jetzt auch zum Anziehen. Für Begeisterung sorgten zum Auftakt des Martinimarktes die neuen Kapuzenpullover (Hoodies). Dieser Artikel war zwischenzeitlich ausverkauft, kann nun aber weiter über das Rathaus in Klötze bestellt werden. Dazu muss man einfach nur eine E-Mail an vanessa.froehlich@stadt-kloetze.de senden.