In Magdeburg hat eine IT-Schule für Kinder und Jugendliche eröffnet. Bei „Robocode“ lernen sie auf spielerische Weise die Grundlagen der Informationstechnik.

IT-Schule in Magdeburg eröffnet: Was Kinder bei „Robocode“ lernen können

Ihor Azovskyi (v. l.), Oleksandr Kovtashynets und Anastasiia Dziuba bringen in der IT-Schule „Robocode“ Kindern Coding und Robotik näher.

Magdeburg. - In der Schule spielen Themen wie Informationstechnik (IT) und Programmieren oft erst in höheren Klassenstufen, wenn überhaupt, eine Rolle. Anders ist es bei „Robocode“, einer neuen IT-Schule in Magdeburg: Hier werden Kinder schon im Grundschulalter animiert, sich am Computer auszuprobieren.