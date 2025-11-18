Nicht nur Trainer Tino Tiepelmann und Kay Borgsdorf sind von dem Pokal beeindruckt, auch die Kids des Zerbster Handballvereins HSV 2000 finden den Pokal für die Meisterschaft im Eisstockschießen cool, der fast so groß ist wie sie selbst, nämlich 1,10 Meter.

Foto: Thomas Kirchner