Der Zerbster Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr zur Kulisse fürs Eisstockschießen - als Spaß für die ganze Familie und im Kampf um einen riesigen Pokal.

Von Daniela Apel 18.11.2025, 06:48
Nicht nur Trainer Tino Tiepelmann und Kay Borgsdorf sind von dem Pokal beeindruckt, auch die Kids des Zerbster Handballvereins HSV 2000 finden den Pokal für die Meisterschaft im Eisstockschießen cool, der fast so groß ist wie sie selbst, nämlich 1,10 Meter.
Zerbst - Der Zerbster Weihnachtsmarkt lockt in diesem Jahr mit einer sportlichen Premiere: Erstmals findet im Lichterglanz der Buden eine Meisterschaft im Eisstockschießen statt. Spannende Wettkämpfe sind zu erwarten, denn bei jedem Spielzug kann sich das Blatt dramatisch wenden.