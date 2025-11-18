Magischer Lichterglanz Zerbster Weihnachtsmarkt lockt mit Neuem: Premiere für Eisstockschießen bringt sportlichen Nervenkitzel
Der Zerbster Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr zur Kulisse fürs Eisstockschießen - als Spaß für die ganze Familie und im Kampf um einen riesigen Pokal.
18.11.2025, 06:48
Zerbst - Der Zerbster Weihnachtsmarkt lockt in diesem Jahr mit einer sportlichen Premiere: Erstmals findet im Lichterglanz der Buden eine Meisterschaft im Eisstockschießen statt. Spannende Wettkämpfe sind zu erwarten, denn bei jedem Spielzug kann sich das Blatt dramatisch wenden.