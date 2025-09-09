Bei einer Stadtführung mit Kerstin Schulze lernten sogar Einheimische noch jede Menge Wissenswertes dazu. Sogar Überreste der früheren Burg sind noch heute vorhanden.

Klötzer Wein ging mit der Titanic im April 1912 unter

Kerstin Schulze (links) erklärte den Interessierten während der Stadtführung viel Geschichtsträchtiges über Klötze.

Klötze. - Dass Apfelsaft und Weine aus der früheren Klötzer Kellerei beim Untergang des britischen Passagierdampfers Titanic in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 mit an Bord waren, wissen vermutlich die wenigsten Einheimischen. Doch nicht nur dieses Weltereignis steht in den Klötzer Geschichtsbüchern.