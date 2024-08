Klötze. - Einige Grundstückseigentümer in der Einheitsgemeinde Klötze kommen ihrer Straßenreinigungspflicht nicht nach. Das Thema wird in den Ortschaftsratssitzungen immer wieder angesprochen. Erst kürzlich wurde die Problematik in Immekath sowie in Neuendorf im Ortschaftsrat diskutiert.

