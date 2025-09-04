Die Einwohner wünschen sich, dass der Bus nach Wolfsburg in ihrem Ort hält. Es gibt den Vorschlag, dass stattdessen Jahrstedt ausgespart wird.

Weil die Ortsdurchfahrt in Zicherie gesperrt war, fuhr die Buslinie 300 zwischen dem 18. März und 17. April 2024 ausnahmsweise über Steimke. Die Einwohner wollen, dass daraus ein Dauerzustand wird.

Steimke. - Seit fünf Jahren gibt es die Linie 300 und damit eine Busverbindung von der Altmark nach Wolfsburg. Besonders profitiert davon die Einheitsgemeinde Klötze. Von Montag bis Freitag verkehrt der Bus hier stündlich und hält in Klötze, Kusey, Röwitz, Neuferchau, Kunrau, Jahrstedt und Böckwitz. Am Wochenende gibt es einen Zwei-Stunden-Takt. Zu denen, die in die Röhre schauen, gehören die Steimker.