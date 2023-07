Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangeln - Tangeln ist eines von 180 Bioenergiedörfern deutschlandweit, die ihren Bedarf an Strom und Wärme überwiegend aus vor Ort erzeugter Bioenergie decken. 75 der 100 Haushalte des Ortes sind an das Nahwärmenetz angeschlossen, das seit 2009 Abwärme aus der örtlichen Biogasanlage an der Ahlumer Straße über eine 5,5 Kilometer lange Leitung in die Wohnungen und öffentlichen Gebäude transportiert und dort auch das Wasser preiswert beheizt. Organisiert wird das Ganze von einer Biowärmegenossenschaft, an der die Bürger durch Einlagen beteiligt sind.