In seinem Dutch Oven will Andreas Schwieger am 21. Dezember den Altmärkischen Tiegelbraten nach altem Apenburger Rezept zubereiten und den Besuchern des Adventshauses servieren.

APENBURG. - Gefragt nach typisch altmärkischen Gerichten, fällt den meisten wohl Hochzeitssuppe, Zungenragout und Tiegelbraten ein. Doch gerade letztere Spezialität ist zunehmend in Vergessenheit geraten. Dabei kam sie früher bei jeder großen Feier in der Altmark auf den Tisch. „Noch bis Anfang der 70er Jahre veranstalteten Apenburger Gaststätten wie das Jägerheim, die Sportlerklause, die Gaststätte Behrendt und der Lindenhof extra angekündigte Tiegelbratenessen“, erinnert sich Andreas Schwieger. Der Apenburger ist dem Originalrezept auf die Spur gegangen und will das Ergebnis am 21. Dezember am Adventshaus servieren.