Matthias Gädke übernahm die Firma von Maria Wegwarth in Klötze. Gerne hätte er auch die Rufnummer übernommen. Stattdessen wurden die Anschlüsse gekappt.

Tischlerei in Klötze und ihr Problem mit Avacon

Maria Wegwarth übergab ihre Tischlerei in Klötze an Matthias Gädke. Der wollte die bisherige Telefonnummer behalten. Doch es kam anders.

Klötze. - Am 6. beziehungsweise 7. Januar hat Maria Wegwarth ihre Tischlerei in Klötze offiziell an Matthias Gädke übergeben. Dieser Wechsel musste sozusagen bei Hinz und Kunz gemeldet werden. „Das lief überall problemlos“, erzählt Maria Wegwarth. Deshalb hielt sie es auch für eine Formalität, die Avacon Connect GmbH über die Veränderung zu informieren.