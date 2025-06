Ein ungewöhnlicher Anblick sorgte am Sonntagnachmittag für Aufsehen – begleitet von der Polizei rollte ein Panzer durch Magdeburg. Was dahinter steckte.

Eine Panzer-Attrappe stand am Sonntagnachmittag auf dem Thiemplatz in Magdeburg.

Magdeburg. - Ein Panzer auf dem Thiemplatz in Magdeburg-Buckau sorgte am frühen Sonntagnachmittag (15. Juni 2025) für Aufsehen. Umgeben von Polizeikräften und neugierigen Passanten stand das Modell mitten auf dem Platz. Kurze Zeit später fuhr er in Richtung Innenstadt. Was es damit auf sich hatte.