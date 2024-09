Der Hauptzeuge einer versuchten Tötung in Klötze erlitt schwerste Verbrennungen und kann noch nicht befragt werden. Täter und Opfer galten als ruhige Nachbarn.

Opfer in Flammen: Brennbare Chemikalie noch nicht identifiziert

Tötungsversuch in Klötze

Imdieser Wohnung im Klötzer Wohngebiet An der Wasserfahrt kam es am Sonnabendnachmittag zu einem Tötungsversuch.

Klötze. - Der Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende im Wohngebiet An der Wasserfahrt zugetragen hat, ist in Klötze aktuell das Gesprächsthema. Auch die Gerüchteküche kocht.