Ein Rettungswagen in voller Fahrt. Am Sonnabend musste ein 35-Jähriger in Klötze schnelllstmöglich versorgt werden.

Klötze. - Nach den jüngsten Aufregungen um ein Kind, das von Hunden gebissen wurde, gab es am Wochenende schon wieder Blinkendes Blaulicht in Klötze. An der Wasserfahrt sorgte am Sonnabend ein Großeinsatz von Rettungskräften und Polizei für Aufregung und zahlreiche Nachfragen von Bürgern. Gleich zwei Mal waren Zeugenaussagen zufolge mehrere Einsatzwagen ausgerückt. Beide Male handelte es sich bei dem Einsatzort offenbar um ein und dieselbe Wohnung in dem Plattenbau gegenüber dem Klötzer Seniorenwohnpark.