Das letzte Stück des Radwegs von der Kreuzung Nesenitz nach Klötze an der L 19 ist nach drei Monaten Bauzeit eingeweiht worden. Das Land trägt die Kosten von 560.000 Euro.

Jahreslange Diskussion in Klötze

Einige Radfahrer aus der Einheitsgemeinde testeten nach dem Scherenschnitt den Lückschluss in Richtung Kreuzung Nesenitz.

Klötze. - Der Immekather Rolf Weber war der erste, der den neuen Radweg an der Landesstraße 19 von der Kreuzung am Abzweig Nesenitz bis nach Klötze mit dem Fahrrad durchgängig befuhr. Nicht nur er war am Dienstagnachmittag zur feierlichen Einweihung des 1.400 Meter langen Abschnitts, neben den Vertretern aus Politik und Wirtschaft, gekommen. Auch zahlreiche Radfahrer aus der Einheitsgemeinde testeten die asphaltierte Strecke und zeigten nach der Rückkehr den erhobenen Daumen. „Endlich können wir von Klötze nach Beetzendorf und umgekehrt mit unserer Gruppe unproblematisch fahren“, freute sich eine Frau.