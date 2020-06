Wie könnte es mit dem Ausbau barrierefreier Bushaltestellen in Klötze weitergehen? Stadtrat Wolfgang Mosel legt einen Plan vor.

Klötze/Kusey l Ein graues Wartehäuschen aus Stein, daneben das hohe Schild mit dem großen grünen „H“ darauf: Die Bushaltestelle „Kusey Ort“ in der Nähe der Gaststätte „Brauner Hirsch“ sieht aus wie viele andere im Land. Sie ist zweckmäßig, aber nicht barrierefrei. Das soll sich in Zukunft ändern. Ohne Umbauten geht das aber nicht. Wie die Haltestelle in Zukunft einmal aussehen könnte, darüber hat sich Wolfgang Mosel schon einige Gedanken gemacht. Im Gespräch mit der Volksstimme präsentierte das Mitglied der Fraktion Die Linke im Klötzer Stadtrat einige Ideen direkt vor Ort. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist eines seiner Schwerpunkt-Themen.

Die Verbesserung der passiven Infrastruktur im ÖPNV bis zum Jahr 2022 sei ein zentrales Ziel. Bis dahin müssten alle Haltestellen barrierefrei sein. „Hier kann die Stadt Klötze mit dem im Jahr 2015 errichteten neuen Zentralen Omnibusbahnhof in Klötze oder der Sanierung der Haltestelle Quarnebeck auf Erfolge verweisen“, lobte Wolfgang Mosel in seinem Vorschlagspapier.

Höhere Pflasterung und spezielle Steine

Durch Änderungen der Routen bei Buslinien, die nun über Klötze führen oder in Zukunft führen sollen, würden aus seiner Sicht die Haltestellen, die an diesen Linien liegen, in den Fokus rücken.

Ein Beispiel ist die Haltestelle „Kusey Ort“, die von der Linie 300, von Schul- und Rufbussen angefahren wird. Was könnte sich ändern? „Das Häuschen könnte man stehenlassen“, so Mosel mit Blick auf die massive Unterstell-Möglichkeit aus Stein, die in Fahrtrichtung Klötze steht. Doch ringsherum wäre einiges zu tun.

Als Beispiel nannte Mosel das Pflaster, welches erhöht werden müsste, um Barrierefreiheit zu schaffen. „Es muss etwa 30 Zentimeter hoch sein.“ Dann könnten moderne Nieder- flurbusse, bei denen keine Stufen mehr zu erklimmen sind, sich auf der rechten Seite absenken und so ein problemloses Ein- und Aussteigen ermöglichen. Bislang sei der Bordstein an der Haltestelle vielleicht halb so hoch, schätzte Mosel. Verlegt werden müssten außerdem spezielle Steine, die etwa Menschen mit einer Sehbehinderung den Weg weisen.

Fördermittel in Höhe von 5000 Euro

Auf der anderen Straßenseite, in Fahrtrichtung Röwitz und Neuferchau, befindet sich ebenfalls eine Haltestelle. Ein Wartehäuschen steht dort aber nicht. „Eine Idee wäre, die Haltestelle vor die Gaststätte zu verlegen“, teilte Mosel mit. Denn vorgesehen sei ein Unterstand, für den an der jetzigen Stelle am Gehweg wohl kein Platz wäre.

An erster Stelle auf seiner Vorschlagsliste steht der Umbau der Bushaltestelle in Kusey, wo Mosel selbst wohnt, allerdings nicht. „Wir müssten erst in Böckwitz bauen“, empfahl er. Ab August soll die Linie 300 nämlich über Klötze nach Wolfsburg – montags bis freitags im Einstunden-Takt – pendeln. Dafür müsse in dem Dorf an der niedersächsischen Grenze eine Haltestelle gebaut werden, wie schon in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses zu hören war. Das sollte beidseitig geschehen, schlug Wolfgang Mosel vor. „Die in Böckwitz vorhandene Haltestelle ist nicht barrierefrei und kann durch Busse in Richtung Wolfsburg nicht angefahren werden“, fasste er die aktuelle Situation zusammen. Die neue Linienführung nach Wolfsburg führe zu einer Aufwertung aller Haltestellen, die an der Strecke liegen, zeigte sich Mosel überzeugt.

Die Reihenfolge seiner Vorschläge – auf der Liste stehen auch Schwiesau und Neuferchau – beruhe auf dem baulichen Zustand sowie auf den Fahrgastzahlen im Linienverkehr – soweit sie ihm bekannt seien, teilte Mosel mit. „Jedes Dorf sollte eine barrierefreie Haltestelle haben“, nannte er im Gespräch als Ziel. Umgesetzt werden sollte das seiner Ansicht nacheinander, Zug um Zug.

Fördermittel spielen dabei eine wichtige Rolle, für jede Haltestelle könne die Stadt Klötze einen Zuschuss vom Land in Höhe von 5000 Euro bekommen. Solche Mittel erhalte die Stadt seiner Kenntnis nach für die Sanierung jeweils einer Haltestelle in Kusey, Schwiesau und Neuferchau. „Bei der Antragstellung war noch nicht bekannt, dass in Böckwitz durch die Stadt Klötze eine zusätzliche Haltestelle für die Linie 300 nach Wolfsburg errichtet werden muss“, wusste Wolfgang Mosel.